Pumyang Construction hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 58.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -123.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1.12 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 91.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pumyang Construction 12.89 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch