Puma sieht sich auf Kurs für Ziele Gesamtjahr trotz schwächerem 1Q

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma hat im ersten Quartal operativ und unter dem Strich deutlich weniger verdient und dabei die Margen verschlechtert. Der Umsatz sank nominal, er legte nur währungsbereinigt marginal zu. Dennoch sieht sich der Herzogenauracher Sportartikelhersteller in der Spur für die Ergebnisse im Gesamtjahr. Puma hatte bereits zu Jahresbeginn darauf hingewiesen, dass Währungseffekte die Gewinne im gesamten ersten Halbjahr unter Druck setzen werden, das aber mit einer Verbesserung von Quartal zu Quartal zu rechnen sei.

Im Zeitraum Januar bis März sank der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um gut 9 Prozent auf 159 Millionen Euro. Die EBIT-Marge betrug 7,6 Prozent nach 8,0. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 87,3 Millionen Euro. Je Aktie lag er bei 0,58 Euro nach 0,78. Der Umsatz betrug 2,102 Milliarden Euro nach 2,188 Milliarden, nominal ein Rückgang um 3,9 Prozent, währungsbereinigt ein kleines Plus von 0,5 Prozent. Im Gesamtjahr will Puma weiterhin einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in der Spanne 620 bis 700 Millionen Euro erreichen. Der währungsbereinigte Umsatzanstieg soll weiter im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cb

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2024 02:11 ET (06:11 GMT)