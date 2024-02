Puma erhöht Dividenden-Ausschüttung und kündigt Aktienrückkauf an

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma will künftig mehr an seine Aktionäre ausschütten. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, sollen künftig bis zu 50 Prozent des Nettogewinns in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre fliessen. Der nächste Rückkauf soll im März starten.

Der Vorstand hat laut Mitteilung am Donnerstag beschlossen, "die Dividendenpolitik auf eine Ausschüttungsquote von 25 Prozent bis 40 Prozent des Konzernergebnisses zu ändern (bisherige Ausschüttungsquote 25 Prozent bis 35 Prozent)".

Darüber hinaus habe der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm verabschiedet, das die Dividendenpolitik um weitere 10 bis 25 Prozent auf eine Gesamtausschüttungsquote von bis zu 50 Prozent ergänzen soll.

Die erste Tranche sieht den Angaben zufolge den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 100 Millionen Euro vor. Sie starte im März und laufe bis zum 6. Mai 2025. Die zurückgekauften Aktien sollen gemäss der von der Hauptversammlung 2020 erteilten Ermächtigung eingezogen werden.

Pumas starke Bilanz zum Jahresende 2023 und seine Strategie des nachhaltigen und profitablen Wachstums werden in den kommenden Jahren zu einem robusten kumulierten freien Cashflow führen. Diese bilde "die natürliche Grundlage für höhere Ausschüttungen an die Aktionäre".

