PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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21.10.2026 12:24:00
Puma: Anta Sports übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu PUMA SE
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21.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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21.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
|Anta-Manager leitet Puma-Verwaltungsrat (AWP)
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21.10.26
|EQS-News: Dennis Tao elected Chairman of PUMA’s Supervisory Board (EQS Group)
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21.10.26
|EQS-News: Dennis Tao zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von PUMA gewählt (EQS Group)
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19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
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19.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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16.10.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu PUMA SE
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.