PUMA-Aktie zieht kräftig an: PUMA erhöht nach starkem 3. Quartal erneut die Prognose

Wie die Puma SE mitteilte, soll der Umsatz im Gesamtjahr nun währungsbereinigt um mindestens 25 Prozent anstatt mindestens 20 Prozent klettern. Beim operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist der Herzogenauracher Sportartikelhersteller nun optimistischer für den unteren Rand der Spanne: Das EBIT soll nun zwischen 450 und 500 Millionen Euro landen anstatt zwischen 400 und 500 Millionen. Der Nettogewinn soll weiterhin deutlich besser als die 78,9 Millionen Euro von 2020 ausfallen.

Im Zeitraum Juli bis September steigerte PUMA den weiteren Angaben zufolge den Umsatz auf 1,900 Milliarden Euro, ein Plus von 20 Prozent. Das EBIT stieg um 21 Prozent auf rund 229 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern und Dritten legte um 27 Prozent auf rund 144 Millionen Euro zu bzw auf 0,96 Euro je Aktie von 0,76 Euro.

Die Ergebnisse waren durchweg besser als die Analystenschätzungen von S&P Global Intelligence. Diese hatten im Schnitt einen Umsatzanstieg von 15 Prozent, eine EBIT-Verbesserung von 6 Prozent, aber einen überproportionalen Anstieg von 20 Prozent beim Nettogewinn prognostiziert.

Im Juli hatte PUMA erstmals die Prognose angehoben. PUMA ist seit September neben adidas der zweite Sportschuhhersteller und der zweite Herzogenauracher Konzern im DAX.

PUMA-CEO: Streben EBIT-Marge von 10% nun für 2023 an

PUMA strebt für 2023 nun eine EBIT-Marge von 10 Prozent an. Das 2018 beim Kapitalmarkttag für spätestens 2022 angekündigte Ziel peile der Herzogenauracher Sportartikelkonzern nun für 2023 an, sagte PUMA-Chef Björn Gulden in der Medien-Telefonkonferenz. Unter anderem wegen der Covid-19-Pandemie, aber auch wegen der wirtschaftlichen Verlangsamung im profitabelsten Markt China, habe sich das Ziel nach hinten verschoben. Insgesamt werde der Konzern, sobald sich die Situation entspannt habe, neue Mittelfristziele vorstellen, so Gulden.

Analysten zufolge hat PUMA im Vergleich zu den grösseren Wettbewerben Nike und Adidas Nachholbedarf bei der Verbesserung der EBIT-Marge. Im dritten Quartal lag diese bei 12,0 Prozent, unverändert zum Vorjahresquartal aber besser als 11 Prozent im dritten Quartal 2019. 2018, als die Ziele für 2021/22 ausgegeben wurde, hatte PUMA eine EBIT-Marge von 7,3 Prozent.

Via XETRA klettert die PUMA-Aktie zeitweise um 2,63 Prozent auf 105,20 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)