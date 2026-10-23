PulteGroup vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PulteGroup präsentierte am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.96 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PulteGroup in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.97 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4.40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch