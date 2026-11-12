Pulstec Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pulstec Industrial hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Pulstec Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 65.72 JPY je Aktie gewesen.

Pulstec Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 661.3 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 645.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch