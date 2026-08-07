Pulstec Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pulstec Industrial lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16.41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pulstec Industrial -13.890 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.96 Prozent auf 340.7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395.9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch