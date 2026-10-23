Pulse Data: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pulse Data hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.22 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 17.3 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch