Pulsar Helium zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pulsar Helium hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch