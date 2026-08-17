Pulmuone: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pulmuone hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 215.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -284.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.49 Prozent auf 893.55 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 839.11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch