Pulmuone: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pulmuone hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1103.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pulmuone ein EPS von 496.00 KRW in den Büchern gestanden.

Pulmuone hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 915.15 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 888.40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch