Pulmatrix lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pulmatrix ein EPS von -0.240 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch