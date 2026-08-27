PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A legte Quartalsergebnis vor

PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.180 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 242.0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 280.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch