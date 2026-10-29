PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING A 0.120 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 246.8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch