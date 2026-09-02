Puerto Ventanas: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Puerto Ventanas hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.08 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.73 CLP je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44.18 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Puerto Ventanas einen Umsatz von 39.10 Milliarden CLP eingefahren.

Redaktion finanzen.ch