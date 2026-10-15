Puequ legte Quartalsergebnis vor

Puequ liess sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Puequ die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77.05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38.52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Puequ im vergangenen Quartal 2.51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Puequ 2.49 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 169.01 JPY beziffert, während im Vorjahr 123.64 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10.32 Milliarden JPY, während im Vorjahr 10.11 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch