Pudumjee Paper Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pudumjee Paper Products hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.55 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pudumjee Paper Products ein EPS von 3.82 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.03 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch