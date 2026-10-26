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26.10.2026 06:37:00
Pudumjee Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pudumjee Industries liess sich am 24.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pudumjee Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0.59 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pudumjee Industries 0.550 INR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 17.8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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