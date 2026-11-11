PubMatic A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PubMatic A präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 79.6 Millionen USD gegenüber 68.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch