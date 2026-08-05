Publix Super Markets hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Publix Super Markets hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.420 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 15.87 Milliarden USD gegenüber 15.69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch