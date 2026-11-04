Publix Super Markets: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Publix Super Markets hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.370 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Publix Super Markets mit einem Umsatz von insgesamt 15.66 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1.03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch