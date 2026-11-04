Public Service Enterprise Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Public Service Enterprise Group hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.76 USD gegenüber 1.24 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.29 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch