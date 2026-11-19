Public Power hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.23 EUR. Im letzten Jahr hatte Public Power einen Gewinn von 0.610 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2.72 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.62 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch