Public Policy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Public Policy lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Public Policy ein Ergebnis je Aktie von -0.090 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55.2 Millionen USD – ein Plus von 13.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Public Policy 48.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch