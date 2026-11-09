Public Bank Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Public Bank Bhd hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 MYR, nach 0.100 MYR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Public Bank Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.64 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 6.37 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch