Public Bank Bhd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Public Bank Bhd hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.09 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Public Bank Bhd ebenfalls ein EPS von 0.090 MYR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.43 Prozent auf 6.54 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.32 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch