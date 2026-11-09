Public Bank Bhd Foreign Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Public Bank Bhd Foreign Registered lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.09 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Public Bank Bhd Foreign Registered 0.100 MYR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Public Bank Bhd Foreign Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.64 Milliarden MYR im Vergleich zu 6.37 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch