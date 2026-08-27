Public Bank Bhd Foreign Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Public Bank Bhd Foreign Registered hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Public Bank Bhd Foreign Registered hat ein EPS von 0.09 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.090 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 6.54 Milliarden MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.32 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch