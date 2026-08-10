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10.08.2026 06:37:00
PTT Global Chemical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PTT Global Chemical präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 2.50 THB. Im letzten Jahr hatte PTT Global Chemical einen Gewinn von -0.850 THB je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PTT Global Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173.87 Milliarden THB im Vergleich zu 133.86 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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