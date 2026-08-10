PTT Global Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PTT Global Chemical hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2.50 THB gegenüber -0.850 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat PTT Global Chemical 173.87 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133.86 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch