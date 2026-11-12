PTT Global Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PTT Global Chemical hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.95 THB beziffert, während im Vorjahresquartal -0.730 THB je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30.94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 166.99 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127.53 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch