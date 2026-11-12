PTT Global Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PTT Global Chemical stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.95 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.730 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PTT Global Chemical 166.99 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 127.53 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch