PTT Global Chemical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PTT Global Chemical hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PTT Global Chemical -0.110 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.02 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3.95 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch