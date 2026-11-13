PTT Global Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PTT Global Chemical hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.95 THB. Im Vorjahresviertel waren -0.730 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PTT Global Chemical 166.99 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 127.53 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch