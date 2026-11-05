PTL Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PTL Enterprises lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.12 INR je Aktie generiert.

PTL Enterprises hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 160.9 Millionen INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 160.9 Millionen INR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.ch