PTK Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PTK Acquisition lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 17.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch