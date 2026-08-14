PTK Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PTK Acquisition veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 18.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch