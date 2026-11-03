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03.11.2026 13:50:31
PTC Therapeutics Board Approves $500 Mln Share Buyback
(RTTNews) - PTC Therapeutics, Inc. (PTCT), a biopharmaceutical company, said Tuesday that its Board of Directors has authorized a share repurchase program of up to $500 million.
"The share repurchase program reflects our deep conviction in the strength of the Company and the prospects for near- and long-term growth," said Matthew B. Klein, Chief Executive Officer. "We are investing in PTC at a time when our shares provide a compelling opportunity while still maintaining the financial flexibility to support existing programs and pursue potential value creative business development transactions."
On the Nasdaq, PTCT shares were up 2% in pre-market trading after closing at $60.88 on Monday.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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