PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 04:51:14
PTC Stock Jumps After Report Says Schneider Electric Nears $20 Bln Deal
(RTTNews) - France-based Schneider Electric (SBGSF.PK, SU.PA, SND.DE) is close to acquiring U.S. industrial software maker PTC Inc. (PTC) in a deal valued at about $20 billion, according to a report by the Financial Times, citing people familiar with the matter.
Shares of PTC closed down 1.67% at $144.03 on October 2, falling $2.44 during regular trading. However, the stock surged in overnight trading, rising 16.95% to $168.45, a gain of $24.4.
The proposed transaction could be announced as soon as Monday, although discussions are still ongoing and there is no guarantee that an agreement will be finalized, the report said.
A deal would mark one of Schneider Electric's largest acquisitions and would significantly expand its presence in industrial software, digital engineering and manufacturing technology. PTC, headquartered in Boston, develops software used for product design, industrial automation and digital transformation initiatives across a range of industries.
PTC currently has a market capitalization of approximately $15.6 billion.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu PTC Inc
|
04.10.26
|Schneider Electric nears deal to buy software group PTC for $20bn (Financial Times)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel hätte eine Investition in PTC von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
22.09.26
|S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PTC von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu PTC Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.