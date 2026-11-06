PTC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PTC hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.44 USD, nach 2.94 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24.67 Prozent auf 673.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 893.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8.93 USD gegenüber 6.08 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0.21 Prozent auf 2.73 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte PTC 2.74 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch