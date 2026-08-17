PTC Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PTC Industries hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19.47 INR. Im Vorjahresviertel hatte PTC Industries 3.44 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.92 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 97.43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PTC Industries einen Umsatz von 971.5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch