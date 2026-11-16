PTC Industries präsentierte Quartalsergebnisse

PTC Industries veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22.20 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 12.10 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80.00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.24 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch