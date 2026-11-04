PTC India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PTC India hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.85 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PTC India ein EPS von 6.46 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54.59 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58.12 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch