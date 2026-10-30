PTC India Financial Services legte Quartalsergebnis vor

PTC India Financial Services hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.69 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.37 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.14 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch