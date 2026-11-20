PT XL Axiata TBK Un gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 658.0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 694.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch