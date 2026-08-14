PT XL Axiata TBK Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PT XL Axiata TBK Un hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD gegenüber -0.130 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 690.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 637.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch