PT Wijaya Karya (Persero) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PT Wijaya Karya (Persero) hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8.66 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PT Wijaya Karya (Persero) ein Ergebnis je Aktie von -22.150 IDR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3’675.61 Milliarden IDR, während im Vorjahreszeitraum 2’745.78 Milliarden IDR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch