PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered B hat am 13.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 33.13 IDR gegenüber -35.900 IDR im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3’208.98 Milliarden IDR im Vergleich zu 2’183.45 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch