PT Waskita Beton Precast Tbk Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Waskita Beton Precast Tbk Registered hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.47 IDR gegenüber -0.250 IDR im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PT Waskita Beton Precast Tbk Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38.11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 269.53 Milliarden IDR im Vergleich zu 435.51 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch